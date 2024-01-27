Фигурист Ветлугин назвал последовательностью случайностей происшествие с котом Твиксом

11 января проводница высадила из поезда кота Твикса, приняв за бездомного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Цепь случайностей привела к гибели кота Твикса, внесение изменений в правила перевозки животных после этого происшествия можно оценить положительно. Такое мнение журналистам высказал фигурист Матвей Ветлугин после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

Спортсмен получил за свой прокат 88,83 балла. После проката болельщики кинули спортсмену на лед большого кота.

"Последовательность случайностей: и как-то выбрался он [кот] в тот момент, когда уснул хозяин, и проводница хозяина не нашла. Думаю, что не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть, тогда мы в дальнейшем избежим подобных случаев", - сказал Ветлугин.

Кота Твикса, выбравшегося из переноски, проводница высадила из поезда, приняв за бездомного, 11 января. Позднее хозяева сообщили о смерти животного. Как рассказал хозяин кота, животное ехало в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако выбралось из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы.

После инцидента в РЖД приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций. 22 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом.