Фигурист Гуменник признался, что не спал перед турниром из-за экзамена по матанализу

Утром перед чемпионатом Санкт-Петербурга спортсмен сдал письменный экзамен в институте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник не спал в ночь перед выступлением на чемпионате Санкт-Петербурга из-за подготовки к экзамену по математическому анализу, который он сдавал утром перед турниром. Об этом фигурист рассказал журналистам после короткой программы.

"Утром сдал письменный экзамен по матанализу, по моим ощущениям, скорее всего, хорошо, - рассказал студент Гуменник. - Я не спал - повторял темы, углублял знания, и вроде бы это была хорошая тактика. Я люблю, когда меня что-то может отвлечь в день выступления, поэтому сегодня совсем не волновался".

На вопрос журналистов, что сложнее - математический анализ или выступление с короткой программой, Гуменник рассказал: "На матанализе сидишь, ручкой чирикаешь, это не очень напряжно, а тут надо туда-сюда ехать, подпрыгивать, вращаться. Это куда более трудозатратно".

На вопрос, не просят ли преподаватели автограф, Гуменник рассказал: "Один раз взяли".

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.