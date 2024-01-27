Фигурист Гуменник для себя уравнял Спартакиаду с финалом Кубка России

Спортсмен готовится к данному турниру и предполагает, что удачно выступит на нем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Двукратный призер чемпионатов России фигурист Петр Гуменник уравнял для себя Спартакиаду и финал Кубка России, который является для него важным турниром. Об этом Гуменник рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

"В моем сознании Спартакиада стала финалом Кубка России - этот турнир для меня важен, я готовлюсь. Думаю, что удачно смогу выступить, - рассказал Гуменник. - По прокату [сегодня] было видно, что я в последнее время в основном прыжки готовил, вращения отодвинул на второй план".

Финал Гран-при страны пройдет в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.