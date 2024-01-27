Победители чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию получат по 200 тысяч рублей

Турнир стартовал в субботу в Академии фигурного катания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Победители чемпионата Санкт-Петербурга в одиночном фигурном катании получат по 200 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Турнир стартовал в субботу на льду Академии фигурного катания. В субботу спортсмены представили свои короткие программы и ритм-танец.

"Одиночники за победу получат 200 тысяч рублей, за серебряные медали - 150 тысяч, за бронзу - 100 тысяч. В парном катании и танцах фигуристы заработают за победу 300 тысяч, за серебро - 200 тысяч, за бронзу 150 тысяч", - сообщили организаторы.

Чемпионат Санкт-Петербурга завершится 28 января. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.