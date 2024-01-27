Организаторы считают правильным провести следующие этапы "Битвы школ" на "ЦСКА-Арене"

В серии осталось провести два этапа и финал

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "ЦСКА-Арена" является хорошим вариантом для проведения следующих этапов "Битвы школ". Такое мнение высказал журналистам президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов.

"Где пройдут следующие этапы? Пока нет ответа, не будем гадать. "ЦСКА-Арена" - это центр города, всем удобно ехать. Правильно было бы проводить на этой светлой и красивой площадке. Я думаю, что общее мнение - проводить их на "ЦСКА-Арене", - сказал Абдурахманов.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы Департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится 14 апреля. Хедлайнером четвертого этапа, который проходит 27 января на "ЦСКА-Арене", стала олимпийская чемпионка в командном турнире Игр в Пекине Камила Валиева. Первые три этапа прошли на Малой арене ЦСКА.