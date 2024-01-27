Ольховский: теннисисту Медведеву нужно удивить Синнера для победы на Australian Open

Финальный матч между россиянином и итальянцем пройдет в воскресенье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву необходимо хорошо подавать и чем-то удивить итальянца Янника Синнера, чтобы победить в финальном матче на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В полуфинале Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева, Синнер на этой стадии победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Финал между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, начало - 11:30 мск.

"Я не считаю, что Синнер будет фаворитом финального матча. Да, он находится в очень хорошей форме, уверенно проходит по сетке, обыграл тут Джоковича, но у Даниила будут шансы. Даниилу будет сложно в матче против Синнера, но он настоящий боец, он очень силен психологически, это может сыграть свою роль. Для победы Даниилу нужно хорошо подавать и чем-то удивить Синнера, и я думаю, что он может это сделать", - сказал Ольховский.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).