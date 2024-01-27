Мозер прокомментировала решение не останавливать программу после падения Симоновой

В среду Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед, но продолжила исполнять программу с партнером Мартином Бреславским

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рефери и главный судья отвечают за остановку программы в случае падения фигуристов, эти правила должны соблюдаться. Об этом журналистам заявила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер.

"Есть главный судья соревнований, рефери, они отвечают за этот вопрос, это в их компетенции, они видят, что происходит, они принимают решение. Здесь есть правила, которые должны соблюдаться на всех турнирах", - заявила Мозер.

В среду 14-летняя Мария Симонова была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы". Она упала с поддержки и ударилась головой об лед, при этом продолжила исполнять программу с партнером Мартином Бреславским. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга.