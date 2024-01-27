Футболист "Реал Сосьедад" Захарян получил травму в матче чемпионата Испании

Полузащитник был заменен в первом тайме игры с "Райо Вальекано"

ТАСС, 27 января. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян получил травму в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Захарян подвернул ногу, несколько минут врачи команды оказывали ему медицинскую помощь, однако игрок не смог продолжить матч. На 29-й минуте полузащитник был заменен на Браиса Мендеса.

На данный момент счет в матче не открыт.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа 2023 года из московского "Динамо". В текущем сезоне россиянин провел 24 матча в разных турнирах и отметился результативной передачей.