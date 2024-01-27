Мозер заявила, что желание техкома ISU упростить правила связаны с уравниванием фигуристов

Технический комитет ISU готовит предложения об упрощении правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) с помощью упрощений в программе попытается выровнить конкуренцию у фигуристов. Такое мнение высказала журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер на четвертом этапе "Битвы школ".

Ранее источник сообщил ТАСС о том, что технический комитет ISU готовит предложения об упрощении правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации.

"Это палка о двух концах. Может быть, с точки зрения артистичности это большой прогресс, страшно смотреть в моей дисциплине последнюю поддержку, когда чуть не убились люди, это опасно. То, что отнимают у россиян прыжки, это понятно, потому что когда россияне прыгают, они сразу взлетают наверх, в ISU пытаются уравнять всех для того, чтобы была конкуренция. В последние годы, когда были международные соревнования, им было сложно, потому что все медали уходили в Россию", - заявила Мозер.

"Я разговаривал со многими спортсменами, у них своеобразное мнение, они говорят - это же спорт, выше, сильнее, а вы хотите увести нас не в спорт. Но к единому мнению не придем никогда, у каждого спортсмена свое мнение. Мы видим, как [Елизавета] Туктамышева катается в свои годы (фигуристке 27 лет - прим. ТАСС), это прекрасно, наша королева. Мы видели прыжки [Александры] Трусовой на Олимпиаде, недооцененные, на мой взгляд", - добавил президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов.

Также Мозер отреагировала на высказывания американского блогера Дейва Лиза о том, что прыгать сложные каскады в юном возрасте отвратительно: "Когда [американец] Илья Малинин выигрывал, делая четверные, будучи юным, ничего не смущало? Сейчас другое время, если дети могут это делать, то почему бы не делать? Это попытка обесценить наш турнир и наших ребят, нетактично с его стороны говорить такие вещи. Они не задумываются, что это так сложно, им это легко, у них все получается, у нас все детки так катаются, в том году увидела, что у нас фантастические дети".