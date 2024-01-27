Погибший в Кирове 18-летний боец ММА занимался единоборствами более трех лет

18-летний спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боец смешанного стиля, скончавшийся от травмы головы, занимался единоборствами более трех лет и ранее не раз принимал участие в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

18-летний спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка. В пресс-службе следственного управления СК России по области сообщили, что проводится доследственная проверка.

"Боец занимался единоборствами более трех лет, не первый раз участвовал в соревнованиях. Во время спарринга он пропустил несколько ударов. Остальное будет понятно по итогам разбирательства", - сообщили организаторы.

В Министерстве спорта Кировской области сообщили, что на турнире по смешанным единоборствам, который стартовал 26 января, все спортсмены выступали в требуемой экипировке, на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая сразу приступила к реанимационным мероприятиям. Ранее организаторы турнира сообщили, что спортсмен имел все документы для допуска в соревнованиям.