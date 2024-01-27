Захарян получил растяжение лодыжки в матче чемпионата Испании по футболу

Полузащитник "Реал Сосьедад" получил повреждение и был заменен на 29-й минуте встречи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" был заменен из-за растяжения связок левой лодыжки в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Об этом ТАСС сообщили в "Реал Сосьедад".

Полузащитник получил повреждение и был заменен на 29-й минуте встречи.

"Захаряна заменили из-за растяжения связок левой лодыжки. За дальнейшей информацией следите в ближайшие дни на официальных ресурсах клуба", - сообщили в "Реал Сосьедад".

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа 2023 года из московского "Динамо". В текущем сезоне россиянин провел 24 матча в разных турнирах и отметился результативной передачей.