Болельщик стал резервным судьей во время матча чемпионата Германии по футболу

Резервный арбитр во время матча между "Вольфсбургом" и "Кёльном" заменил травмированного бокового судью

ТАСС, 27 января. Ассистент главного арбитра матча 19-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вольфсбургом" и "Кёльном" Торбен Зивер получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Судья получил повреждение в середине первого тайма - игрок "Кёльна" выбивал мяч за боковую линию и попал в голову Зиверу. Ему оказали помощь и увели в подтрибунное помещение.

Вместо него обязанности ассистента стал исполнять резервный арбитр Николас Винтер. После того как стало понятно, что травмированный судья не сможет продолжить встречу, диктор стадиона спросил у пришедших на матч болельщиков, сможет ли кто-то взять на себя роль резервного рефери. Через несколько минут один из зрителей откликнулся на просьбу, и спустя некоторое время игра продолжилась. Издание Bild сообщило, что согласившимся помочь болельщиком оказался Тобиас Крулль, игрок любительской команды "MTV Гифхорн".

К первой половине матча было добавлено 15 минут, на перерыв команды ушли при счете 1:1.