"Спартак" в серии буллитов обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Спартак" обыграл московское "Динамо" после серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 655 зрителей, это рекордный показатель для домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.
В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52), победный буллит на счету Егора Чезганова. У "Динамо" отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59). Варюшкин забросил дебютную шайбу в составе "Спартака", он провел второй матч в КХЛ. "Спартак" в текущем сезоне впервые победил по буллитам, красно-белые уступили в предыдущих четырех сериях.
Команды провели шестой матч в текущем сезоне, "Спартак" одержал четвертую победу.
Защитник "Динамо" Менелл, получивший в июле 2023 года российское гражданство, отдал 31-ю голевую передачу в текущем сезоне и побил рекорд клуба в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Сергееву (30 передач в сезоне-2020/21).
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. "Динамо" идет на втором месте на Западе с 77 очками после 56 встреч. В следующем матче "Спартак" 29 января примет нижегородское "Торпедо", "Динамо" в этот же день на своем льду сыграет с подмосковным "Витязем".
1
СКА
56
32
2
3
1
2
16
181-113
77
2
Динамо М
56
27
6
3
2
3
15
177-133
77
3
Локомотив
55
30
5
1
3
1
15
144-110
76
4
Спартак
57
29
3
1
4
4
16
196-163
74
5
Торпедо
55
25
5
2
3
1
19
157-137
68
6
Северсталь
55
24
0
4
3
4
20
165-151
63
7
ЦСКА
55
25
2
1
0
5
22
155-131
61
8
Динамо Мн
55
19
5
1
2
3
25
145-148
55
9
Сочи
56
14
1
3
0
6
32
137-211
42
10
Витязь
55
12
3
2
4
3
31
114-188
41
11
Куньлунь РС
56
9
4
4
2
4
33
123-192
40
1
Металлург
57
29
6
2
3
3
14
180-142
80
2
Авангард
55
26
9
3
0
3
14
166-137
79
3
Салават Юлаев
55
29
4
2
2
2
16
162-116
74
4
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
5
Трактор
56
24
5
2
2
4
19
154-131
68
6
Лада
57
22
2
4
3
9
17
142-141
68
7
Ак Барс
55
24
6
2
0
2
21
141-120
66
8
Нефтехимик
57
18
4
1
5
6
23
134-174
57
9
Сибирь
56
17
2
3
3
6
25
123-150
53
10
Амур
55
17
2
2
6
5
23
121-145
53
11
Барыс
55
10
4
5
2
4
30
121-168
44
12
Адмирал
55
10
3
3
6
5
28
115-158
43