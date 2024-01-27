27 января, 16:54
КХЛ

"Спартак" в серии буллитов обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Егор Варюшкин ("Спартак") и Седрик Пакетт ("Динамо") . Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Егор Варюшкин ("Спартак") и Седрик Пакетт ("Динамо")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Андрей Миронов ("Динамо") и Ансель Галимов ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Болельщики "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Андрей Никонов ("Динамо") и Даниил Орлов ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Артем Ильенко ("Динамо") и Дмитрий Николаев ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Николай Голдобин ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Шейн Принс ("Спартак") и Антон Малышев ("Динамо")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Седрик Пакетт ("Динамо"), Дмитрий Николаев ("Спартак") и Роман Рукавишников ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Спартак" обыграл московское "Динамо" после серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 655 зрителей, это рекордный показатель для домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52), победный буллит на счету Егора Чезганова. У "Динамо" отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59). Варюшкин забросил дебютную шайбу в составе "Спартака", он провел второй матч в КХЛ. "Спартак" в текущем сезоне впервые победил по буллитам, красно-белые уступили в предыдущих четырех сериях.

Команды провели шестой матч в текущем сезоне, "Спартак" одержал четвертую победу.

Защитник "Динамо" Менелл, получивший в июле 2023 года российское гражданство, отдал 31-ю голевую передачу в текущем сезоне и побил рекорд клуба в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Сергееву (30 передач в сезоне-2020/21).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. "Динамо" идет на втором месте на Западе с 77 очками после 56 встреч. В следующем матче "Спартак" 29 января примет нижегородское "Торпедо", "Динамо" в этот же день на своем льду сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

56

32

2

3

1

2

16

181-113

77

2

Динамо М

56

27

6

3

2

3

15

177-133

77

3

Локомотив

55

30

5

1

3

1

15

144-110

76

4

Спартак

57

29

3

1

4

4

16

196-163

74

5

Торпедо

55

25

5

2

3

1

19

157-137

68

6

Северсталь

55

24

0

4

3

4

20

165-151

63

7

ЦСКА

55

25

2

1

0

5

22

155-131

61

8

Динамо Мн

55

19

5

1

2

3

25

145-148

55

9

Сочи

56

14

1

3

0

6

32

137-211

42

10

Витязь

55

12

3

2

4

3

31

114-188

41

11

Куньлунь РС

56

9

4

4

2

4

33

123-192

40

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

57

29

6

2

3

3

14

180-142

80

2

Авангард

55

26

9

3

0

3

14

166-137

79

3

Салават Юлаев

55

29

4

2

2

2

16

162-116

74

4

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

5

Трактор

56

24

5

2

2

4

19

154-131

68

6

Лада

57

22

2

4

3

9

17

142-141

68

7

Ак Барс

55

24

6

2

0

2

21

141-120

66

8

Нефтехимик

57

18

4

1

5

6

23

134-174

57

9

Сибирь

56

17

2

3

3

6

25

123-150

53

10

Амур

55

17

2

2

6

5

23

121-145

53

11

Барыс

55

10

4

5

2

4

30

121-168

44

12

Адмирал

55

10

3

3

6

5

28

115-158

43

  

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КХЛ