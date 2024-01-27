"Спартак" в серии буллитов обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Спартак" обыграл московское "Динамо" после серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 655 зрителей, это рекордный показатель для домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52), победный буллит на счету Егора Чезганова. У "Динамо" отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59). Варюшкин забросил дебютную шайбу в составе "Спартака", он провел второй матч в КХЛ. "Спартак" в текущем сезоне впервые победил по буллитам, красно-белые уступили в предыдущих четырех сериях.

Команды провели шестой матч в текущем сезоне, "Спартак" одержал четвертую победу.

Защитник "Динамо" Менелл, получивший в июле 2023 года российское гражданство, отдал 31-ю голевую передачу в текущем сезоне и побил рекорд клуба в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Сергееву (30 передач в сезоне-2020/21).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. "Динамо" идет на втором месте на Западе с 77 очками после 56 встреч. В следующем матче "Спартак" 29 января примет нижегородское "Торпедо", "Динамо" в этот же день на своем льду сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 56 32 2 3 1 2 16 181-113 77 2 Динамо М 56 27 6 3 2 3 15 177-133 77 3 Локомотив 55 30 5 1 3 1 15 144-110 76 4 Спартак 57 29 3 1 4 4 16 196-163 74 5 Торпедо 55 25 5 2 3 1 19 157-137 68 6 Северсталь 55 24 0 4 3 4 20 165-151 63 7 ЦСКА 55 25 2 1 0 5 22 155-131 61 8 Динамо Мн 55 19 5 1 2 3 25 145-148 55 9 Сочи 56 14 1 3 0 6 32 137-211 42 10 Витязь 55 12 3 2 4 3 31 114-188 41 11 Куньлунь РС 56 9 4 4 2 4 33 123-192 40