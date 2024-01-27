В Москве впервые прошел турнир по серфингу на искусственной волне

В мероприятии приняли участие 49 спортсменов

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир прошел при поддержке Российской федерации серфинга. В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей России. Участники пытались поймать самую мощную искусственную волну России, которая была организована на площадке Surf Brothers.

"Российская федерация серфинга поддерживает проведение всероссийских соревнований на искусственной волне, играющих важную роль в развитии этого вида спорта. Городской серфинг уверенно набирает популярность в нашей стране, сейчас планируются к открытию новые серф-клубы с искусственной волной, которые тоже станут центрами подготовки серферов и площадками для будущих соревнований", - сказал президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

В категории Pro среди мужчин сильнейшими стали Павел Персиянов, Александр Пантелеев, Даниэль Закирзянов. Среди женщин призовые места достались Аксинии Семеновой, Евгении Тарамбиной и Варваре Колушовой. Также прошли открытые соревнования в трех категориях по уровню мастерства, в том числе среди детей и серферов старше 50 лет.

"Соревнования такого масштаба проводятся в России впервые, но это только начало большого пути и серьезных побед. Инновационные площадки с искусственной волной, такие как в московском Сколково, создают условия для отличной подготовки нашей сборной. Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины", - сказал представитель оргкомитета соревнований Василий Прачев.

Серфинг является олимпийским видом спорта, первый олимпийский турнир прошел в 2021 году в Токио. Серфинг включен в программу летних Олимпийских игр в Париже.