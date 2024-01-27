Жамнов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков "Спартака"

По словам Алексея Жамнова, хоккеисты Иван Морозов, Павел Порядин и Максим Цыплаков вернутся в строй в ближайшее время

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба "Спартак" Патрик Рибар пропустит около четырех недель, нападающие Иван Морозов, Павел Порядин и Максим Цыплаков вернутся в строй в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В субботу "Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:3, победитель определился в серии буллитов. Место в воротах у "Спартака" занял Дмитрий Николаев.

"Мы знаем его потенциал, он устойчив как вратарь. Критика была и будет. Он нас держал в игре сегодня, выручил в очень многих моментах. Это одна из причин, почему мы сегодня победили. Патрика Рибара не будет около четырех недель", - сказал Жамнов.

"Ваня Морозов, думаю, в ближайшее время вернется, Порядин, Цыплаков - могу сказать то же самое. Мы ждем, что ребята вернутся. Ждем тех, кто еще, наверное, через 10 дней где-то вернется - [Михаил] Мальцев, [Андрей] Локтионов. Джоуи [Кин] и [Егор] Филин вернутся где-то через три недели. Мы хотим, чтобы ребята были готовы, выходили на игры готовыми на 100%, только после общения с докторами я принимаю решение", - отметил главный тренер "Спартака".

Жамнов также добавил, что у него нет претензий к тренерам по физической подготовке в связи с большим количеством повреждений. "Все травмы получены, можно сказать, в силовых единоборствах. Если бы игроки получали травмы на "чистом" льду, можно было бы что-то говорить. Наш тренер по физподготовке держит команду в тонусе в течение всего сезона, я ему благодарен", - сказал он.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже обеспечила себе место в плей-офф. В следующем матче красно-белые 29 января дома сыграют с нижегородским "Торпедо".