Вратарь "Спартака" Николаев рассказал о везении в матче КХЛ против "Динамо"

Красно-белые одержали победу в серии буллитов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вратарю московского "Спартака" Дмитрию Николаеву повезло в серии буллитов матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" обыграл дома "Динамо" после серии буллитов со счетом 4:3.

"Очень хорошая игра, интересная, напряженная, через такие игры хоккеисты и готовятся к плей-офф. "Динамо" всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко, потому что обычно соперники бросают 25-27 раз, а здесь около 40. Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров", - сказал Николаев.

"В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил. Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. В следующем матче "Спартак" 29 января примет нижегородское "Торпедо".