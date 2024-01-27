Выигравший этап Гран-при дзюдоист Лаврентьев заявил, что был готов умереть за победу

По словам спортсмена, он ехал на турнир только за золотом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев устал останавливаться в шаге от побед на международных турнирах и был готов умереть за победу на этапе Гран-при в Португалии. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Лаврентьев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии в весовой категории до 73 кг. В финале он победил испанца Сальвадора Касеса Року.

"Я очень устал останавливаться в двух-трех шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу. Полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для меня как настоящий финал - терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день. А в финале я настолько серьезно готовился к поединку с японцем Рюгой Танакой, что даже не мог толком перестроиться, но уверенность в победе была настолько сильной, что у меня все получилось", - сказал Лаврентьев.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.