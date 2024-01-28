Первая победа по буллитам. "Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Красно-белые впервые в текущем сезоне победили по буллитам, уступив до этого в предыдущих четырех сериях

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграли московское "Динамо". Красно-белые впервые в сезоне одержали победу в серии буллитов.

Перед этой игрой в составе "Спартака" не обошлось без изменений, к чему уже стоит привыкнуть. Из-за микротравмы пропустил матч набравший хорошую форму третий снайпер КХЛ Максим Цыплаков. В первое звено вернулся лучший бомбардир команды Николай Голдобин, который 23 января пропустил встречу против московского "Динамо". Вернулся в состав и капитан красно-белых Дмитрий Вишневский.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал, когда могут вернуться в строй Павел Порядин и Иван Морозов, партнеры Голдобина по тройке в осенней части чемпионата.

"Морозов, думаю, в ближайшее время вернется, Порядин, Цыплаков - могу сказать то же самое. Мы ждем, что ребята вернутся. Ждем тех, кто еще, наверное, через 10 дней где-то вернется - [Михаил] Мальцев, [Андрей] Локтионов. Джоуи [Кин] и [Егор] Филин вернутся где-то через три недели. Мы хотим, чтобы ребята были готовы, выходили на игры готовыми на 100%, только после общения с докторами я принимаю решение", - сказал Жамнов после матча.

Московское "Динамо", в отличие от соперника, успело провести на неделе еще одну встречу, крупно обыграв в Мытищах "Куньлунь Ред Стар" (5:1). Капитан бело-голубых Андрей Миронов пропустил тот матч - в субботней игре он вышел на лед.

Шайбы Бурмистрова и Варюшкина

Были основания полагать, что команды вновь, как и четыре дня назад, выдадут результативный матч. Однако первый период завершился нулевой ничьей. Второй период получился более событийным. На 23-й минуте после наезда на вратаря красно-белых Дмитрия Николаева динамовец Андрей Никонов подрался со спартаковцем Даниилом Орловым.

Бело-голубые спустя восемь минут все же открыли счет в матче, реализовав большинство - Джордан Уил отлично бросил в ближний угол. Его партнер Бреннан Менелл побил рекорд "Динамо" в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников (31), превзойдя достижение Андрея Сергеева (30 передач в сезоне-2020/21). Впрочем, лидировали бело-голубые недолго. Александр Бурмистров добил шайбу с пятачка после броска защитника, забив свой второй гол в сезоне. Первую шайбу он забросил в середине ноября в ворота тольяттинской "Лады".

Перед заключительным периодом "Динамо" все же имело преимущество благодаря голу Игоря Чернышова. Он отличился в третий раз в текущем сезоне.

Эту встречу точно надолго запомнит форвард красно-белых Егор Варюшкин, который забросил дебютную шайбу в лиге в присутствии 10 655 зрителей - это новый рекорд посещаемости матчей в Москве в нынешнем сезоне КХЛ. Выпускник спартаковской школы отличился уже в своем втором матче в КХЛ, нанеся хороший кистевой бросок.

"Никита Сусуев здорово отыграл за воротами, отдал шайбу в центр, мне оставалось только попасть. Не могу сказать, как часто у меня получается такие моменты забивать, но, конечно, я отрабатываю броски, и сегодня получилось забить", - сказал Варюшкин в разговоре с ТАСС.

"Неделю тренировали буллиты"

Шайба Варюшкина не стала единственной в третьем периоде. Хозяева на 52-й минуте впервые в матче вышли вперед - Голдобин заработал и реализовал буллит. Но удержать в основное время победу "Спартак" не сумел. Бело-голубые вновь умело воспользовались большинством, сравняв счет за полторы минуты до конца периода.

Красно-белые эффективно исполняли буллиты не только в основное время. В серии буллитов "Спартак" реализовал три попытки из четырех усилиями Ильи Ковальчука, Шэйна Принса и Егора Чезганова, бросок которого стал победным. Николаев из четырех бросков пропустил только от форварда "Динамо" Дмитрия Рашевского. В ближайший месяц Николаев может стать основным вратарем команды, учитывая, что Патрик Рибар, получивший травму во вторник, выбыл на четыре недели.

"Мы неделю тренировали буллиты - как раз перед матчем с "Динамо" и после. Терпение и труд все перетрут", - сказал ТАСС Ковальчук, который еще в Казани после неудачной серии с "Ак Барсом" сообщил, что команда целенаправленно будет работать над бросками.

"В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил. Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок", - поделился своим мнением Николаев.

В следующем матче "Спартак" 29 января примет нижегородское "Торпедо", "Динамо" в этот же день на своем льду сыграет с подмосковным "Витязем".