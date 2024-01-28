Хави покинет пост главного тренера "Барселоны" по окончании сезона

Испанец возглавляет команду с ноября 2021 года

ТАСС, 28 января. Хави покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона" по окончании сезона-2023/24. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы достигли точки невозврата. Сегодня я говорил с правлением клуба и хотел бы объявить о том, что 30 июня покину пост главного тренера "Барселоны". Пришло время перемен, и клубу нужна смена динамики", - сказал Хави.

27 января "Барселона" в матче чемпионата Испании на своем поле уступила "Вильярреалу" (3:5), 24 января проиграла "Атлетику" в 1/4 финала Кубка Испании (2:4 после дополнительного времени), 14 января уступила "Реалу" (1:4) в финальном матче за Суперкубок Испании. После 21 матча команда занимает третье место в чемпионате Испании с 44 очкам и отстает от лидирующего "Реала" на 10 очков. "Барселона" продолжает выступление в Лиге чемпионов, в 1/8 финала команда сыграет с итальянским "Наполи".

Хави 44 года, он возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом и обладателем Суперкубка Испании в 2023 году. С 2019 по 2021 год он был главным тренером катарского "Аль-Садда".

Хави является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 1998 по 2015 год, в составе команды он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе команды он провел 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 голевых передач. Вместе со сборной Испании Хави стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012), а также серебряным призером Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.