Овечкин забросил шайбу в матче "Вашингтона" против "Далласа", до рекорда Гретцки - 63 гола

Российский нападающий забил 831-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 28 января. "Даллас" дома со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Уайатт Джонстон (11-я минута), Томас Харли (12, 64), Мэйсон Марчмент (32) и Мэтт Дюшен (43). У "Вашингтона" отличились Энтони Манта (10), Расмус Сандин (27), Александр Овечкин (59) и Дилан Строум (60).

Овечкин также отметился голевой передачей. Он забросил девятую шайбу в сезоне, российский нападающий и капитан "Вашингтона" забил 831-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Форвард "Далласа" Евгений Дадонов не набрал очков.

"Даллас" поднялся на второе место в Центральном дивизионе, команда набрала 66 очков в 49 матчах. "Вашингтон" занимает пятое место в Столичном дивизионе с 51 очком после 47 встреч. В следующем матче "Даллас" на выезде сыграет с "Баффало" 7 февраля, "Вашингтон" в этот же день примет "Монреаль".

В другом матче игрового дня "Бостон" на выезде со счетом 6:2 обыграл "Филадельфию", российский защитник хозяев Егор Замула пропустил игру из-за болезни.