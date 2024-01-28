"Монако" сыграл вничью с "Марселем" в чемпионате Франции. Головин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 28 января. "Марсель" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Монако" в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Велодром".

В составе "Марселя" голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я минута) и Леонардо Балерди (50). У "Монако" отличились Виссам Бен-Йеддер (7) и Магнес Аклиуш (45+3). На 11-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Монако" Гильермо Марипан, на 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Монако" Денис Закария.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в эпизоде с голом Бен-Йеддера. Этот голевой пас стал для игрока четвертым в текущем сезоне. Также в 16 играх чемпионата Франции Головин забил пять голов.

"Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 34 очка. "Марсель" поднялся на шестое место, у команды 29 очков.