"Питтсбург" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ, Малкин набрал 40-е очков в сезоне

Российский нападающий сделал результативную передачу в эпизоде с победной шайбой в овертайме

ТАСС, 28 января. "Питтсбург" со счетом 3:2 после овертайма обыграл "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ларс Эллер (25-я минута), Джейк Гюнцель (51) и Маркус Петтерссон (63). У проигравших отличились Кейден Гуле (16) и Юрай Слафковски (33).

В эпизоде с победным голом результативный пас на свой счет записал российский нападающий Евгений Малкин, теперь на счету форварда "Питтсбурга" 40 очков (16 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) в 46 играх нынешнего сезона. Россиянин в 15-й раз за карьеру преодолел данную отметку по ходу одного регулярного чемпионата, для него это 18-й сезон в НХЛ. Малкин в текущем сезоне является третьим бомбардиром клуба, уступая только капитану команды канадскому нападающему Сидни Кросби и Гюнцелю, на счету которых 50 и 49 очков соответственно.

"Питтсбург" прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 51 очко в 46 матчах. "Монреаль" идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 48 очками после 49 встреч. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 7 февраля по московскому времени: "Питтсбург" дома сыграет с "Виннипегом", "Монреаль" встретится на выезде с "Вашингтоном".