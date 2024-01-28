Нападающий "Рейнджерс" Панарин набрал три очка в матче НХЛ с "Оттавой"

Российский нападающий забросил шайбу, сделал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи

ТАСС, 28 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях со счетом 7:2 победил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Алексис Лафренье (26-я минута), Крис Крайдер (29), Зак Джонс (30), Джонни Бродзински (32), Блейк Уилер (37), Артемий Панарин (58) и Каапо Какко (58). У проигравшей команды отличились Брэди Ткачук (12) и Джейкоб Чикран (22). Панарин также сделал две результативные передачи, приняв участие в победном взятии ворот соперника, и был признан второй звездой встречи.

"Рейнджерс" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 49 матчах. "Оттава" занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 38 очками по итогам 45 игр. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Колорадо" в ночь на 6 февраля по московскому времени. "Оттава" в ночь на 30 января по московскому времени сыграет на своей площадке с "Нэшвиллом".

В других матчах игрового дня "Баффало" в гостях обыграл "Сан-Хосе" (5:2), дебютную игру в НХЛ провел российский защитник проигравшей команды Шакир Мухамадуллин. "Каролина" на своей площадке одолела "Аризону" (3:1), защитник Дмитрий Орлов стал автором победной шайбы и стал первой звездой матча. Впервые после получения травмы в заявку на матч попал его одноклубник вратарь Петр Кочетков. 12 января голкипер был заменен по ходу домашней встречи с "Анахаймом" (6:3) после столкновения с нападающим соперников Исаком Лундстрёмом. "Миннесота" дома уступила "Анахайму" (2:3), у хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Капризов. Его признали третьей звездой матча. Россиянин вышел на четвертое место по количеству голов за команду в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету теперь 133 результативных броска. Больше за "Миннесоту" забивали только американец Зак Паризе (199), финн Микко Койву (205) и словак Мариан Габорик (219).

"Тампа" при своих болельщиках была сильнее "Нью-Джерси" (6:3). Форвард хозяев Никита Кучеров сделал две результативные передачи и вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата, на счету россиянина 85 очков. Его одноклубник и соотечественник вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. "Флорида" в гостях взяла верх над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ). Вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 34 броска из 37 и был признан третьей звездой встречи. "Детройт" дома переиграл "Вегас" (5:2), у гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Иван Барбашев.

"Эдмонтон" дома обыграл "Нэшвилл" (4:1) и одержал 16-ю победу подряд. До повторения рекорда НХЛ по этому показателю команде осталось выиграть одну встречу, на данный момент лидирует по продолжительности победной серии "Питтсбург". "Торонто" в гостях обыграл "Виннипег" (4:2). Вратарь победившей команды Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. У победителей шайбу забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Этот гол стал для него 40-м в нынешнем сезоне, форварду потребовалось для преодоления данной отметки 46 встреч. Это является лучшим результатом в XXI веке и с сезона-1996/97, когда чешский нападающий Яромир Ягр, выступавший за "Питтсбург", отличился 40 раз в 43 матчах.