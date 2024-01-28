16-летняя Корнеева попала в основную сетку турнира WTA в Таиланде

В финале квалификации российская теннисистка в двух сетах обыграла соотечественницу Анастасию Захарову

ТАСС, 28 января. Россиянка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Анастасию Захарову в финальном матче квалификации на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в городе Хуахин, Таиланд.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Корнеевой. Она вышла в основную сетку соревнований. 16-летняя россиянка в третий раз сыграет на турнире WTA на взрослом уровне. В октябре прошлого года она дошла до второго круга на дебютных соревнованиях WTA, которые проходили в Гонконге. В 2023 году Корнеева впервые попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и также дошла до второго круга. На все турниры WTA спортсменка попала через квалификацию.

Корнеева занимает 179-е место в рейтинге WTA. До Открытого чемпионата Австралии текущего сезона она не участвовала в турнирах Большого шлема на взрослом уровне. По итогам сезона-2023 спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В 2023 году Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир. По итогам прошлого сезона ITF признала ее чемпионкой мира 2023 года среди юниоров.

Захаровой 22 года, она располагается на 190-й позиции в мировом рейтинге, на ее счету нет побед на турнирах WTA. Как и для Корнеевой, Открытый чемпионат Австралии текущего сезона стал для нее дебютным турниром Большого шлема. Захарова прошла на нем до третьего круга.

Соревнования основной сетки турнира в Хуахине пройдут с 29 января по 4 февраля на покрытии "хард". Турнир проводится с 2017 года и относится к категории WTA 250, его фонд составляет чуть более $267 тыс. Действующей победительницей является китаянка Чжу Линь. Россиянки ни разу не выигрывали эти соревнования.