Воспитывал чемпионскую молодежь Заслуженному тренеру России Петру Воробьеву 75 лет

Специалист возглавлял молодежную сборную страны, а также привел ярославский "Локомотив" к званию чемпионов России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заслуженному тренеру России и Латвийской ССР по хоккею Петру Воробьеву в воскресенье исполняется 75 лет. Специалист становился чемпионом России в качестве главного тренера ярославского "Торпедо" (ныне - клуб "Локомотив"), однако больше известен тем, что воспитал большое количество игроков, которые потом выступали на самом высоком уровне, в том числе и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Воробьев родился в Москве в многодетной семье рабочих, в которой было шесть сыновей и две дочери. Он был предпоследним ребенком. Хоккеем Воробьев начал заниматься в школе московского "Динамо", однако за эту команду ни разу не сыграл. Пробиться в основу столичного клуба молодому Воробьеву не было суждено из-за высокой конкуренции.

"Я играл в то время, когда в высшей лиги чемпионата СССР выступало порядка 12 команд. И пробиться в команду, не только московскую, но и периферийную, было не так легко. Нас привлекали несколько раз к тренировочному процессу в "Динамо", но это было, когда ребята уезжали в сборную", - рассказал Воробьев ТАСС.

Первой командой мастеров для Воробьева стало киевское "Динамо". Он попал в него после приезда в Москву главного тренера команды Дмитрия Богинова, набиравшего себе игроков. В Киеве Воробьев сыграл один сезон. "Там команда была опытной, Дмитрий Николаевич особо с молодыми не работал, только с опытными, состоявшимися игроками, и над нами ветераны смеялись. Они говорили, у Дмитрия Николаевича по молодым ребятам есть особая формулировка - они подающие, но ничего не дающие", - объяснил Воробьев, почему в основе киевского "Динамо" он не закрепился и играл больше в молодежной команде.

Воробьев рассказал, как попал в рижское "Динамо", которое на тот момент возглавлял Виктор Тихонов. "Мы встретились с Тихоновым в парке в Минске, где его "Динамо" проводило сбор. В Москве я жил недалеко от Александра Клиншова, который по юношам гремел в тройке с Владимиром Бурмаковым и Владимиром Шадриным, и из них, как известно, на высоком уровне заиграл только Шадрин. Клиншов потом играл в "Динамо" у Тихонова, и я попросил поговорить с тренером, так как с ним мы были не знакомы", - отметил собеседник агентства.

"Убедил ребят остаться и доиграть турнир"

Тихонов уже в Риге был известен своими новаторскими методами, одним из которых, как отмечал Воробьев, была игра не в три, а в четыре тройки. В "Динамо" главный тренер поставил Воробьева как центрального нападающего в звено с одним из лидеров команды Хелмутом Балдерисом.

"Мы понимали друг друга с полуслова, поэтому игралось с ним очень легко. Он одним из первых периферийных игроков стал самым результативным в высшей лиге, конкурировал в том числе с Валерием Харламовым, Борисом Михайловым, Владимиром Петровым", - подчеркнул Воробьев.

Завершив карьеру в 1979 году, Воробьев остался в Латвии. Сначала он работал в клубе второй лиги "Латвияс Берзс", а с 1982-го по 1990 год - в рижском "Динамо". До 1989 года в "Динамо" Воробьев помогал Владимиру Юрзинову, которого потом ненадолго сменил.

В 1990 году Юрзинов пригласил Воробьева поработать его помощником уже в московское "Динамо", которое при специалистах два года подряд стало чемпионом СССР и СНГ. Только в 1992 году Воробьев стал главным тренером на высоком уровне, сменив в "Динамо" уехавшего в Финляндию Юрзинова.

В 1991 году Воробьев возглавил молодежную сборную СССР, которую привел к победе на чемпионате мира в Германии. В состав команды входили многие игроки, которые потом проявили себя как в чемпионатах России, так и в НХЛ: вратарь Николай Хабибулин, защитники Дарюс Каспарайтис, Сандис Озолиньш и Алексей Житник, нападающие Алексей Ковалев, Алексей Яшин. Чемпионат мира пришелся на распад СССР, турнир советская команда начинала как сборная СССР, а закончила как команда СНГ. Причем в состав команды входили хоккеисты, родившиеся в тех странах, которые изначально не входили в состав Содружества: Каспарайтис, Сергей Жолток, Озолиньш.

По словам Воробьева, ему удалось сохранить команду, несмотря на провокации со стороны журналистов. "Я с ребятами вел беседу: мол, пока у нас все в порядке, вы потом разъедетесь. Человек 15-17 у меня оставалось, я мог бы чемпионат доиграть, но мне все же удалось убедить всех остаться и доиграть турнир. Никто никуда не уехал, нам турнир удалось выиграть, коллектив оказался довольно-таки сплоченным", - вспомнил он.

Подготовил чемпионскую молодежку

Когда Воробьева назначили главным тренером молодежной сборной, он признался Юрзинову, что готов к самостоятельной работе. "Он ответил мне: "Не торопись". У меня с ним всегда были очень близкие, доверительные отношения. Он говорит: "Меня тут приглашают в Финляндию, думаю, что, скорее всего, я уеду, а ты останешься в "Динамо", - рассказал Воробьев.

После отъезда Юрзинова в Финляндию Воробьев принял "Динамо". Под его руководством бело-голубые выиграли первый чемпионат Межнациональной хоккейной лиги в 1993 году. После чего специалист уехал в Германию на три года, возглавив "Франкфурт".

Воробьев был известен как жесткий тренер, акцентирующий внимание на игре в обороне, выполнении задач в рамках системы, и не все игроки его требования выдерживали. В то же время его главной миссией в хоккее стало доведение молодых спортсменов до высокого уровня. Неслучайно он с 1996-го по 2001 год возглавлял молодежную сборную России, а в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) молодежь в его командах преображалась.

Молодежная сборная при Воробьеве практически на каждом турнире попадала в число призеров: в 1997 году с будущим президентом КХЛ Алексеем Морозовым выиграла бронзу, в следующем году - серебро. В 2000 году команда снова уступила в финале. Из этого ряда выбивается только чемпионат мира 2001 года в Москве и Подольске, тогда сборная России с Ильей Ковальчуком в составе проиграла в четвертьфинале. При комплектовании команды тренер учитывал возможность подготовки резерва - половина состава была моложе определенного возраста.

Воробьев должен был поехать и на чемпионат мира 1999 года, но пропустил его из-за болезни, а команда выиграла золото. Заменивший его Геннадий Цыгуров признал, что большая доля успеха сборной принадлежит и Воробьеву. Также Воробьев входил в тренерский штаб национальной команды, в том числе на победном для россиян чемпионате мира 1993 года и на Олимпийских играх 1998 года, на которых были завоеваны серебряные медали.

По стопам отца

На клубном уровне Воробьев в основном посвятил себя двум командам - к"Торпедо" (нынешнему "Локомотиву") из Ярославля и тольяттинской "Ладе". Ярославцев он впервые в истории привел к званию чемпионов страны (1997), а потом и к бронзовым медалям (1998, 1999). За пять лет работы в "Ладе" Воробьев также дважды приводил команду к бронзе (2003, 2004). В сезоне-2004/2005, когда в Россию из-за локаута в НХЛ приехали многие звезды, его "Лада" дошла до финала плей-офф, в котором проиграла, но дала бой московскому "Динамо" с молодым Александром Овечкиным в составе.

Даже в условиях финансовых трудностей в "Ладе" и связанных с ними проблемами Воробьев умудрялся бороться с лидерами Суперлиги. Так, в сезоне-2005/06 его команда, сформированная в основном из молодых игроков фарм-клубов и свободных агентов, выбила в первом раунде плей-офф "Динамо" и выиграла Континентальный кубок. Когда 7 сентября 2011 года основной составе "Локомотива" погиб в авиакатастрофе, Воробьев согласился возглавить возрождаемую команду.

В течение последних 10 лет Воробьев работал в системе петербургского СКА. С 2015 году он возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "СКА-1946", в следующем году - команду Высшей хоккейной лиги "СКА-Неву". Также специалист заменял главного тренера СКА Олега Знарка, когда тот со сборной России уехал на Кубок мира. Затем в системе петербургского клуба Воробьев курировал подготовку молодежи.

"Полтора года я уже не работаю, хотя мог бы помочь. Есть чем поделиться, так как я получил знания от великих тренеров, таких как Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, и грех было не научиться у них. Я до сих пор смотрю и анализирую, к чему стремится наш хоккей. Как растут команды, кто как работает с ветеранами, с молодыми. Я мог бы кое-что передать из своего опыта", - сказал Воробьев.

По словам специалиста, самым талантливым хоккеистом из тех, с кем ему довелось работать, является двукратный чемпион мира Александр Семин, который у него играл в "Ладе". Тренер называет его бриллиантом. Воробьев подготовил и немало высококлассных защитников, таких как Алексей Емелин, Виталий Вишневский, играющий сейчас в НХЛ Илья Любушкин.

Сыновья Воробьева пошли по стопам отца. Старший, Илья, выступал в России и за границей, а после завершения карьеры игрока сумел достичь успехов как тренер. Он дважды добился победы в Кубке Гагарина с магнитогорским "Металлургом": как помощник Майка Кинэна (2014) и как главный тренер (2016). Возглавлял он и сборную России, которая в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Младший, Алексей, сотрудничает с клубом МХЛ "СКА-Варяги", и, по словам отца, имеет опыт работы с защитниками.