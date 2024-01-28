Ковальчук рассказал, как изменилась игра "Спартака" после серии поражений

Красно-белые выиграли два последних матча регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерскому штабу московского "Спартака" удалось исключить авантюрные действия в игре хоккеистов команды после серии поражений в матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

"Спартак" одержал победы в последних двух матчах - дважды обыграл московское "Динамо" (6:3; 4:3 после буллитов). С 5 по 14 января красно-белые проиграли пять матчей подряд, а затем одержали три победы в пяти встречах.

"Мы сделали правильные выводы после той серии неудач дома плюс поговорили с болельщиками в Казани. Это очень приятно, когда ребята проявляют инициативу, говорят от души теплые слова, что они в любой ситуации рядом и мы не одни. И это дало нам импульс, - сказал Ковальчук. - Плюс мы чуть по-другому начали играть, готовиться к плей-офф. И те ребята, которые выходят на лед вместо травмированных, проявляют себя очень здорово. Против "Динамо" они забили важный второй гол".

Олимпийский чемпион рассказал об изменениях в игре красно-белых. "Убрали чуть авантюру. В начале сезоне хочется показать красивый хоккей, поиграть на болельщика, практически на каждом матче полные трибуны. Спасибо фан-движению, людям, которые приходят и, как я думаю, получают удовольствие. Но результат важен, у нас осталось 11 игр, и чувство победы надо сохранить, чтобы появилась уверенность перед плей-офф", - сказал он.

В следующем матче "Спартака" 29 января примет нижегородское "Торпедо". Обе команды гарантировали себе место в плей-офф КХЛ.