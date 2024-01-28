В командной гонке преследования среди конькобежцев второй раз в году побили мировой рекорд

В воскресенье сборная США превзошла результат норвежцев, показанный 5 января

ТАСС, 28 января. Мужская сборная США выиграла командную гонку преследования на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Кейси Доусон, Эмери Леман и Итан Чепуран показали результат 3 минуты 33,66 секунды. В финале американцы оказались быстрее прежних рекордсменов мира представителей Норвегии Сандера Эйтрема, Педера Конгсхауга и Сверре Педерсена (отставание - 1,64 секунды).

5 января норвежцы установили мировой рекорд на чемпионате Европы в Нидерландах, преодолев дистанцию за 3.34,22 секунды. Они тогда превзошли достижение американцев, которое было установлено на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в декабре 2021 года. Тогда за сборную США также выступали Доусон и Леман, а вместо Чепурана был Джоуи Мантия. На тех соревнованиях американцы одержали победу с результатом 3.34,47.

Этап Кубка мира в Солт-Лей-Сити завершится в ночь на понедельник по московскому времени. Российские и белорусские спортсмены пропускают соревнования из-за решения Международного союза конькобежцев отстранить атлетов из этих стран из-за ситуации на Украине.