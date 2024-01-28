Илья Ковальчук сравнил плей-офф КХЛ с марафоном

Нападающий "Спартака" отметил, что для него не имеет значения, с кем его команде придется играть в Кубке Гагарина

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно сравнить с марафонской гонкой. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук.

"Спартак" пробился в плей-офф благодаря победе над московским "Динамо" 23 января (6:3).

"Мне точно без разницы, с кем мы будем играть в плей-офф. Самое главное - думать о себе, подойти к плей-офф в хорошем физическом и психологическом состоянии", - сказал Ковальчук.

"У нас много ребят, кто раньше не играл в плей-офф. Задача - помочь им, рассказать, передать, завести, подготовить в первую очередь эмоционально. Потому что это не спринт, а марафон, надо готовиться отдельно к каждому матчу", - добавил собеседник агентства.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, плей-офф стартует 29 февраля.