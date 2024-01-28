Футболист Угальде прибыл в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Информацию подтвердили в агентстве, представляющем интересы игрока

ТАСС, 28 января. Нападающий сборной Коста-Рики по футболу и нидерландского "Твенте" Манфред Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта со столичным "Спартаком". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в агентстве Muy Manero, представляющем интересы игрока.

"Да, он приехал в Москву", - сообщили в агентстве.

Угальде 21 год, с лета 2021 года он выступал за нидерландский "Твенте". Два сезона форвард выступал за клуб на правах аренды, в июле 2023 года подписал с командной полноценный контракт. За это время нападающий провел за "Твенте" 84 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 13 голевых передач. Ранее Угальде также защищал цвета бельгийского "Ломмела" и костариканского "Депортиво Саприссы".

"Спартак" по итогам 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету московской команды 30 очков.