Журова считает, что УЕФА не справляется с давлением в вопросе возвращения россиян

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не против проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии, несмотря на призыв Украинской ассоциации футбола не допустить этой игры

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Многие из членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят возвращения сборной России на международную арену, но политическое давление не позволяет это сделать. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не против проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии, несмотря на призыв Украинской ассоциации футбола не допустить этой игры. При этом Чеферин заявил, что не рад отстранению российских футболистов.

"Об этом же говорит и [президент Международного олимпийского комитета] Томас Бах, пригрозив, чтобы на них перестали давить, что они сделали все, что возможно, - сказала Журова. - Что еще они хотят? Чтобы россиян забанили на сто лет вперед? Такого же требуют, это перебор".

"Уже и рукопожатия скоро отменят, еще что-нибудь, - продолжила собеседница агентства. - Так нельзя. В УЕФА много людей, которые с удовольствием бы все поменяли, но у них такой возможности нет, потому что на них и правда сильно давят - и спонсоры, и все остальные".

УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.