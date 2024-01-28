Журова усомнилась в справедливости решения CAS по делу о восстановлении прав ОКР

В пятницу состоялись слушания по апелляции Олимпийского комитета России на временное отстранение, которое было наложено на него Международным олимпийским комитетом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не действует в рамках справедливости и закона, игнорируя прецедентное право. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Есть прецедентное право, - сказала Журова. - Если в одном случае спортсмены допускаются, а в другом - нет, то это не про закон и справедливость. Израильско-палестинский конфликт тоже есть, но ни ту, ни другую команду в нейтральный статус не вводят".

В пятницу состоялись слушания в CAS по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое было наложено Международным олимпийским комитетом (МОК). Президент ОКР Станислав Поздняков по итогам слушаний усомнился в справедливом вердикте судебной инстанции.