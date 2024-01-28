Получивший ранение в Челябинске боксер Стоцкий отправился на сборы в Приэльбрусье

Чемпион России 2021 года ранее получил ранение ноги после выстрела в него из травматического пистолета в Челябинске

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпион России 2021 года по боксу Андрей Стоцкий отправился на сборы в Приэльбрусье. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Ранее стало известно, что Стоцкий получил ранение ноги после выстрела в него из травматического пистолета в Челябинске.

"Стоцкий не получил серьезных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье", - сообщил собеседник агентства.

Стоцкому 28 лет, он становился чемпионом России 2021 года, победителем командного Кубка России (2021), чемпионом мира среди молодежи (2012), входит в состав национальной сборной с 2021 года. На профессиональном ринге в его послужном списке четыре победы (три нокаутом), ни одного поражения.