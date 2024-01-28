Фигуристка Гущина рассказала, что уход Мозалева не повлиял на ее тренировки

Спортсменка занимается у Кирилла Давыденко, с которым раньше сотрудничал и Андрей Мозалев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Уход фигуриста Андрея Мозалева из группы тренера Кирилла Давыденко никак не повлиял на рабочий процесс Ксении Гущиной, которая по-прежнему занимается с этим наставником. Об этом Гущина рассказала журналистам на чемпионате Санкт-Петербурга.

Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе в середине января.

"На меня не повлиял уход Мозалева, как работали, так и работаем. Внимание столько же от тренера, сколько и было", - заявила Гущина.

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.