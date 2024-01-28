Футболист "Монако" Головин назвал позитивным результат матча с "Марселем"

Встреча закончилась со счетом 2:2, российский полузащитник отметился в ней голевой передачей

ТАСС, 28 января. Результат гостевого матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу против "Марселя" можно назвать для "Монако" позитивным. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Монако" Александр Головин.

Игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. Головин отметился голевой передачей, на 11-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Монако" Гильермо Марипан, на 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Денис Закария.

"Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи судья вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях - приемлемый результат, - сказал Головин. - Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества".

"В той ситуации, в которой мы оказались, все это имеет огромное значение. Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды", - добавил он.

"Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 34 очка.