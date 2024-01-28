Фигуристка Фролова рассказала о новом каскаде, сделанном на чемпионате Санкт-Петербурга

На первенстве города спортсменка заняла второе место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Двукратный призер этапов Гран-при России по фигурному катанию Анна Фролова вставила во вторую половину произвольной программы новый каскад, которые удался ей без долгой подготовки. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фролова заняла на чемпионате города второе место, победительницей турнира стала Ксения Гущина. В произвольной программе Фролова показала лучший результат 74,62 балла, добавив в ее вторую половину новый каскад из тройного лутца, двойного акселя, двойного тулупа и секвенции.

"Я сейчас не в идеальной форме, не "звеню", поэтому аккуратничала во второй половине, - рассказала Фролова. - Но у меня есть время до Спартакиады, чтобы "звенеть" там, я знаю, что мой тренерский штаб распланировал уже всю нагрузку на две недели вперед. Сегодня я исполняла новый каскад во второй половине, я его не вкатывала, честно говоря, но какой-то запас у меня все-таки есть. По технике он получается немного, но выгоднее, а если делать его качественно и с надбавками, почему бы не забирать эти баллы?"

"Также сегодня я получила дедакшн (наказание в минус балл) за мою феерическую концовку (фигуристка потеряла равновесие в финальной позе - прим.ТАСС), но, честно говоря, ни о чем не жалею. Она тоже получилось замечательно, просто в следующий раз буду осторожнее вставать на коленочку", - сообщила Фролова.

Она отметила, что для нее особая радость - принимать участие в турнире, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда. "Я как новоиспеченная петербурженка очень рада участвовать в таких соревнованиях, ведь наш чемпионат посвящен восьмидесятилетию освобождения от блокады Ленинграда. Мне нравится, что такие турниры стали посвящать каким-то историческим событиям. Счастлива, что смогла сегодня здесь выступить и получить огромную дозу поддержки", - сказала Фролова.