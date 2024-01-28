Олимпийский чемпион по биатлону Малышко объяснил решение завершить карьеру

Спортсмен ранее публично не объявлял о завершении карьеры, хотя не выступал с 2020 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. На решение олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Малышко уйти из спорта в 2020 году повлияли желание бывшего руководства Союза биатлонистов России во главе с Владимиром Драчевым омолаживать состав и предложение заняться другим родом деятельности. Об этом он рассказал ТАСС.

Малышко ранее публично ни разу не объявлял о завершении карьеры, хотя последние годы не выступал на соревнованиях.

"Сезон-2019/20 получился скомканным, очень сильно повлиял коронавирус: когда мы готовились к заключительным стартам, их стали отменять, было совершенно непонятно, чего ждать от следующего сезона. В моем возрасте надо было принимать решение. Поскольку надеяться на чудеса смысла не было, я не раздумывая принял поступившее предложение по работе", - сказал Малышко.

"После пандемии я четко понимал, что в сборную не попаду, а бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было. Кроме того, у команды Драчева был ориентир на омоложение команды, и начинало надоедать, что к тебе относятся скептически. Постоянно что-то кому-то доказывать смысла не было, молодые сто процентов были в приоритете, что в определенном смысле объяснимо. После десяти лет я уже нормально на это смотрел и решение сменить род деятельности принял спокойно", - подчеркнул он.

Олимпийский чемпион рассказал, что после биатлона занялся шахтостроением, куда его пригласили родственники. "Во время коронавируса никто не понимал, чего ждать. Еще летом я не понимал, точно ли закончил карьеру. Так время для официального заявления [о завершении карьеры] ушло, смысла говорить об этом во время сезона уже не было. Яркого завершения не получилось", - объяснил Малышко молчание относительно окончания карьеры.

Малышко 36 лет, он является олимпийским чемпионом Сочи в составе эстафеты, бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, победителем и призером чемпионатов Европы.