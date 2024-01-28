Фигурист Даниелян признался, его успокаивает пение петербургских чаек

Спортсмен переехал в Санкт-Петербург летом 2022 года, перейдя в группу Евгения Рукавицына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян за полтора года проживания в Санкт-Петербурге проникся городом и его архитектурой и научился наслаждаться пением чаек. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления на чемпионате города.

Фигурист переехал в Северную столицу летом 2022 года, перейдя из группы Елены Буяновой в команду Евгения Рукавицына.

"Успел ли почувствовать себя петербуржцем? Да, конечно, - рассказал Даниелян. - В Питере везде очень красивая архитектура, если не считать новостроек. И это дарит тебе особое эстетическое удовольствие, потому что я люблю прогуляться и желательно поближе к какой-нибудь набережной, подумать. Что-то такое успокаивающее чайки поют".

"Меня часто подгоняют родители или приезжают московские друзья - как втопят 320 километров в час. Но я такой человек, что моментально влился в спокойный ритм этого города, - отметил Даниелян. - Две мои собачки остались в Москве с семьей, а здесь у меня кучерявая рыжая той-пудель Тиффани - она немножко чокнутая, но милашка. Мне просто нужен был кто-то, кто меня будет встречать дома, поэтому это, несомненно, для меня важная психологическая поддержка. И пусть она днем хоть весь дом снесет, пока меня нет - я сам виноват, ей все прощается. Утром и вечером мы гуляем, выполняем команды".

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.