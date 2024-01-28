И третьего раза мало. Медведев вновь проиграл в финале Australian Open

Россиянин в третий раз дошел до финала и опять остановился в шаге от завоевания второго титула победителя турнира Большого шлема

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале Australian Open, упустив преимущество в два сета. Россиянин в третий раз дошел до этой стадии турнира и опять остановился в шаге от завоевания второго титула победителя турнира Большого шлема. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005), в женском - Мария Шарапова (2008).

Турнир складывался для Медведева непросто. Он сыграл четыре пятисетовых матча, причем дважды отыгрывался со счета 0-2 по сетам - в матчах против финна Эмиля Руусувуори и представителя Германии Александра Зверева. Перед финалом Медведев провел на кортах Мельбурна 20 часов 33 минуты, почти на 6 часов больше, чем Синнер. Итальянец до полуфинала против действующего на тот момент чемпиона серба Новака Джоковича не отдал соперникам ни сета и к решающему матчу подходил в ранге явного фаворита. Он выдал отличную концовку сезона-2023: дошел до финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также выиграл титулы в Вене и Пекине, в решающих матчах обыграв Медведева. Россиянин проиграл Синнеру четыре последних матча, счет в личных встречах теперь стал 6:4 в пользу Медведева. И итальянец, и россиянин не стали принимать участие в первых турнирах нового года, а сразу приехали на Australian Open. Перед стартом сезона ряд экспертов сочли такой подход рискованным, но он, кажется, оправдал себя.

Медведев в шестой раз добрался до финала турнира Большого шлема и во второй подряд, но победа на US Open 2021 года пока остается для него единственной. К поражению Медведев отнесся философски. "Оказаться в финале лучше, чем проиграть раньше", - сказал он на церемонии награждения. И это хороший знак, потому что болельщики помнят, каким болезненным оказалось для него поражение в финале Australian Open 2022 года. Он также вел по сетам 0-2, но упустил преимущество и проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. После того матча Медведев выдал на пресс-конференции монолог, который свидетельствовал о серьезном психологическом кризисе. По признанию самого спортсмена, сейчас его мотивирует дочь Алиса. Она родилась в октябре 2022 года и часто сопровождает отца на турнирах, правда, в Мельбурн не приехала.

В первой половине прошлого сезона Медведев на "хардовых" турнирах завоевал четыре титула, а также впервые выиграл соревнования на грунте, причем сразу "Мастерс". Завоеванные за финал Australian Open 1 300 очков должны помочь ему в защите своего третьего места в мировом рейтинге.

22-летний Синнер стал лишь третьим итальянцем, который смог победить на турнире Большого шлема и вторым - в Открытую эру (с 1968 года, когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса). Ранее его соотечественники выигрывали лишь Roland Garros - Никола Пьетранджели (1959, 1960) и Адриано Панатта (1976). В XXI веке до финала турнира Большого шлема и вовсе доходил лишь один итальянец - Маттео Берреттини (Уимблдон, 2021).

По ходу победного Australian Open Синнер обыграл еще двух россиян - Карена Хачанова в четвертом круге и Андрея Рублева в четвертьфинале. Последний в десятый раз не смог преодолеть стадию четвертьфинала и улучшить свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Доминирование Соболенко

Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала белоруска Арина Соболенко. Она первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко смогла защитить чемпионский титул на Australian Open - та дважды выигрывала турнир (2012, 2013). Вторая ракетка мира прошла весь турнир, не отдав соперницам ни сета. За семь матчей Соболенко уступила лишь 31 гейм, рекорд турнира принадлежит австралийке Эшли Барти - 30 геймов в 2022 году.

Соперница Соболенко по финалу китаянка Чжэн Циньвэнь стала первой с 2014 года представительницей своей страны, дошедшей до решающего матча турнира Большого шлема. Тогда в финале Australian Open Ли На обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову. Чжэн Циньвэнь дошла до финала, не сыграв ни с одной сеяной. В ее половине сетки находились первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши и финалистка прошлогоднего турнира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Свёнтек проиграла в третьем круге 19-летней чешке Линде Носковой. Рыбакину во втором круге со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) победила россиянка Анна Блинкова. В общей сложности игра продолжалась 2 часа 46 минут. Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде - 42 очка. Ранее самый длинный тай-брейк был в матче Уимблдона-2023 между украинкой Лесей Цуренко и румынкой Аной Богдан - 38 очков. Сама Блинкова не смогла пройти далее третьего круга.

Среди российских спортсменок лучший результат показала Анна Калинская. 25-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема и уступила лишь будущей финалистке китаянке Чжэн Циньвэнь. Тарпищев назвал игру россиянки на турнире симпатичной, а заслуженный тренер России Александр Каливод удивился и обрадовался ее успешному выступлению. "Потенциально она очень талантливая, способная девочка. Некоторые ее матчи заканчивались не очень логично, какие-то турниры она пропускала из-за травмы. У нее очень хорошая техника, и, надо отдать должное, с возрастом и опытом в ее игру приходит мудрость, чего ей раньше не хватало", - сказал Каливод.

Все российские теннисистки из топ-30 мирового рейтинга на турнире выступили неудачно. В число сеяных попали пять россиянок - Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). Из них лишь Касаткина дошла до второго круга, вернув себе звание первой ракетки России, которое до старта соревнований принадлежало Самсоновой. На тревожной ноте завершила турнир Анастасия Павлюченкова. Она уступила во втором круге соревнований, а потом снялась и с матча в парном разряде, объяснив свое решение травмой живота, которую она получила на предыдущем турнире в австралийской Аделаиде. Павлюченкова пропустила большую часть сезона-2022 из-за повреждения и, казалось, только начала возвращать свою игру. Зато порадовало выступление молодых спортсменок и вчерашних юниорок.

Даешь молодежь

В прошлом году в финале юниорского турнира Алина Корнеева обыграла Мирру Андрееву, в этом сезоне обе спортсменки участвовали уже во взрослом турнире. 16-летняя Андреева дошла до четвертого круга, обыграв по ходу турнира представительницу Туниса Онс Жабер (6), которую называет своим кумиром. Также россиянка совершила одно из самых примечательных возвращений в игру - победила француженку Диан Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5), хотя в третьем сете уступала 1:5. Андрееву в своем аккаунте в X похвалил двукратный олимпийский чемпион и победитель трех турниров Большого шлема британец Энди Маррей, отметив ментальную силу спортсменки. Андреева, которая еще в прошлом сезоне призналась в симпатии к Маррею, в ответ заявила, что постарается распечатать сообщение британца и вставить в рамку. "Буду везде носить с собой. Возможно, повешу на стену, чтобы смотреть каждый день", - сказала она на послематчевой пресс-конференции.

16-летняя Корнеева, 20-летняя Мария Тимофеева и 22-летняя Анастасия Захарова попали в основную сетку турнира через квалификацию. Для всех троих Открытый чемпионат Австралии стал дебютным турниром Большого шлема на взрослом уровне. Тимофеева дошла до четвертого круга, Захарова - до третьего, Корнеева - до второго. Тимофеева по ходу турнира обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (12) и бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Отлично себя проявила 21-летняя Элина Аванесян - она дошла до третьего круга, выбив из сетки гречанку Марию Саккари (8).

По итогам турнира Калинская и Андреева дебютируют в топ-40 рейтинга, Тимофеева - в первой сотне. Корнеева и Захарова значительно продвинутся из конца второй сотни к ее середине. "Весь ближайший резерв хорошо проявил себя. Реально Андреева и Тимофеева уже готовы, чтобы стабильно выступать на высоком уровне, - сказал Тарпищев ТАСС. - Корнеева тоже очень хорошо выступила".

Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях ATP и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказываются от традиционных послематчевых рукопожатий с представительницами этих стран. Однако после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки. Встреча завершилась победой представительницы России. Федерация тенниса Украины поспешила назвать этот инцидент ошибкой и привела комментарий отца Котляр, который заявил, что его дочь не справилась с давлением большого турнира и сожалеет о своем поступке.

Впрочем, даже смена российскими спортсменками гражданства не способствует соблюдению традиций. Так, украинка Даяна Ястремская после матча второго круга не пожала руку уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции.

Следующий турнир Большого шлема - Roland Garros - пройдет на грунтовых кортах Парижа с 26 мая по 9 июня. Спорткомплекс "Ролан Гаррос" примет и соревнования по теннису в рамках Олимпийских игр 2024 года. Вопрос допуска на них российских спортсменов пока остается открытым. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета разрешить участие спортсменам из России и Белоруссии в Играх в нейтральном статусе, Международная федерация тенниса пока не обнародовала критериев допуска к ним атлетов из этих стран.