Первый тренер Медведева прокомментировала поражение теннисиста в финале Australian Open

Россиянин проиграл в финальном матче итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сражался на корте в каждом розыгрыше на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), но накопленная за турнир усталость сказалась на результате в финале. Такое мнение ТАСС высказала первый тренер Медведева Екатерина Крючкова.

В финальном матче Australian Open Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

"Даниил сражался до последнего мяча, но сказалось, что на корте он провел больше времени, - сказала Крючкова. - Оба играли потрясающе, очень равный матч. Сначала был провал у одного, потом у другого. Конечно, печально, что Даня проиграл третий финал на Australian Open, но турнир он провел очень хороший, мы будем продолжать в него верить".

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составил более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир ранее выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).