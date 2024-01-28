Авербух объяснил отсутствие Костомарова в спектакле к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Премьера спектакля к 80-летию снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Хореограф Илья Авербух не планировал участие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в театрализованном концерте-спектакле в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом Авербух рассказал журналистам.

"Безусловно, мы с Ромой работаем вместе, но я думаю, что в этом гала-спектакле мы не планировали его участие, - сказал Авербух. - Рома перфекционист, он ставит перед собой задачи, ему важно, что и как будет происходить на льду, для этого нужно время. Мы планируем гастрольный тур, где Рома будет с нами, петербуржцы, безусловно, увидят Романа на льду".

Премьера спектакля к 80-летию снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье. На лед вышли фигуристы Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елена Бережная, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Полина Тихонова, Артем Федорченко, Софья Самодурова, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, воздушные акробаты Мария Голубева и Алексей Усков, балет Санкт-Петербургского государственного Ледового театра.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.