Премьера спектакля к 80-летию снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк задействован в трех номерах в спектакле к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом журналистам рассказал Кондратюк.

Премьера спектакля к 80-летию снятия блокады Ленинграда состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге.

"Я рад, что принимаю участие в таком мероприятии, это очень значимое событие в истории нашей страны и в первую очередь Санкт-Петербурга. Каждый мой номер с какой-то стороны отражает историю нашей страны. Мне пришлось отказаться от сегодняшних тренировок, меня пригласили, я очень благодарен, это большая честь. Номера ставили 50 на 50, что-то со Светланой Соколовской, что-то ставил Илья Авербух, я задействован в трех номерах - один сольный, один общий мужской номер и финал", - рассказал Кондратюк.

В спектакле приняли участие в том числе фигуристы Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елена Бережная, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Камила Валиева, Кондратюк, Александр Самарин.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.