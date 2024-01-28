Стали известны победители чемпионата России по конькобежному спорту в многоборье

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил с 26 по 28 января

ТАСС, 28 января. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Руслан Захаров стал победителем чемпионата России по конькобежному спорту в многоборье. Соревнования прошли в Кемерове.

По итогам выступлений Захаров, представлявший Московскую и Иркутскую области, набрал 155,768 очка. Второе место занял Павел Таран из Москвы (159,193 очка). Тройку лучших замкнул Даниил Найденышев из Москвы (159,572 очка). У женщин в многоборье победу одержала Екатерина Кошелева, представляющая Свердловскую область (169,680). Второе место заняла Александра Саютина (Москва; 170,247), третьей стала Анастасия Григорьева (Челябинская область; 171,660).

В спринтерском многоборье лучшим у мужчин стал Руслан Мурашов (Краснодарский край, Мурманская область; 141,360). Второе место занял Виктор Муштаков (Алтайский и Красноярский края; 141,630), бронзу завоевал Артем Арефьев (Санкт-Петербург, Вологодская область; 142,915). У женщин спринтерское многоборье выиграла Дарья Качанова (Нижегородская область, Московская область; 153,575). Второе место заняла Ангелина Голикова (Москва; 156,755), третьей стала Елена Еранина (Московская область, Владимирская область; 158,260).

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил с 26 по 28 января.