Тарпищев: Федерация тенниса России предлагала Шевченко не менять гражданство

Спортсмен со следующей недели будет выступать за Казахстан

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) предлагала Александру Шевченко отказаться от смены гражданства. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

В субботу Шевченко, ранее выступавший за Россию, объявил о том, что со следующей недели будет представлять Казахстан.

"Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался", - сказал Тарпищев.

Шевченко 23 года, он является 48-й ракеткой мира. Теннисист не побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема лучший результат спортсмен показал в 2023 году, когда дошел до второго круга Открытого чемпионата Франции.