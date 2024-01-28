Ласицкене назвала теннисиста Медведева невероятным борцом

Медведев в воскресенье потерпел поражение от Янника Синнера в финальном матче Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев является борцом, который на своем примере показывает, что никогда нельзя сдаваться. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финальном матче Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. Россиянин провел на этом турнире четыре пятисетовых матча.

"Когда мы ехали на соревнования ("Битва полов" - прим. ТАСС), то уже знали счет. Я не смотрела матч, потому что мне нельзя такое смотреть, эмоционально всю себя отдаю. Смотрела предыдущий матч со Зверевым (в полуфинале Медведев победил теннисиста из Германии, уступая 0-2 по сетам - прим. ТАСС), но тоже тяжело мне пришлось. Я ходила по квартире, то пылесосила, то пыль вытирала, мне тяжело такие "валидольные" матчи смотреть", - сказала Ласицкене.

"Даниил - чудесный и великолепный спортсмен. Я думаю, что он и его команда знают, что делать. Его семья рядом, а мы, болельщики, отправляем лучики своей поддержки. Даниил - невероятный борец, который убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться", - добавила она.