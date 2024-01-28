Хоккеист "Северстали" Самойлов рассказал, что не считает матч против ЦСКА принципиальным

Ранее вратарь Александр Самойлов находился в системе московского клуба

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер череповецкой "Северстали" Александр Самойлов, ранее находившийся в системе московского ЦСКА, не считает матч Континентальной хоккейной лиги против армейского клуба принципиальным. Об этом Самойлов рассказал ТАСС.

В воскресенье "Северсталь" дома уступила московскому клубу со счетом 2:6. Во вторник череповецкая команда с таким же счетом на своем льду уступила омскому "Авангарду".

"Поражения есть поражения. Но мы не зацикливаемся над тем, сколько вратарь пропустил. Три или шесть голов, если не смотреть статистику, без разницы, - сказал Самойлов. - Я иду от игры к игре, забываю прошлый матч, после "Авангарда" вышел с "Сибирью" с "новой" головой ("Северсталь" выиграла матч у "Сибири" со счетом 4:0 - прим. ТАСС). И так нужно дальше идти".

Самойлов с 2013 по 2021 год находился в системе ЦСКА, выступая за "Звезду" в Высшей хоккейной лиге и за "Красную армию" в Молодежной хоккейной лиге. "О том, что выходил против своего бывшего клуба, не думал - выходил на игру как на обычный рядовой матч. Исполнительское мастерство у соперника никуда не убрать - есть у них ребята, которые могут завершить, попасть. Сами допустили ошибки, сами проиграли матч", - отметил хоккеист.

"Два гола нам забили в меньшинстве - это ненужные удаления. Они ими грамотно воспользовались, а потом уже сыграло роль индивидуальное мастерство. Такие команды топ-уровня не прощают ошибок. Можно извлечь такие уроки, что надо тренироваться больше, работать над какими-то компонентами игры, которые не получились. Постоянно разбираем с тренерами, что нужно подкорректировать", - добавил Самойлов.

Самойлов был признан лучшим вратарем прошлой недели в Континентальной хоккейной лиге. Он дебютировал в лиге в нынешнем сезоне, в его активе четыре сухих матча. В списке травмированных у "Северстали" находятся голкиперы Константин Шостак и Дмитрий Шугаев. "Хочу пожелать своим коллегам выздоровления. В спорте никуда без везения, я ждал своего шанса и дождался, надо пользоваться им, но ребятам только скорейшего выздоровления", - сказал Самойлов.