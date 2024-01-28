Лысенко заявил, что российские легкоатлеты не сломаются перед провокациями иностранцев

Прыгун в высоту Данил Лысенко отметил, что хотел бы выступить на международных стартах, чтобы показать высокий моральный дух российских легкоатлетов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко очень хотел бы выступить на международных стартах даже в условиях провокаций, чтобы показать высокий моральный дух российских легкоатлетов. Об этом Лысенко рассказал журналистам.

"Я знаю, что в теннисе и некоторых других видах спорта наши в нейтральном статусе выступают, - отметил Лысенко. - Я тоже выступал в 2017 и 2018 годах нейтральным спортсменом и тогда еще понял, что неважно, под каким ты флагом выходишь - все равно все знают, что ты из России. Но тогда к нам было другое отношение, сейчас сложнее. И если бы не было жестких критериев сейчас, то я бы согласился выступать".

"Мне даже наоборот интересно было бы прыгать в условиях провокаций. Хочется показать, что мы не пальцем сделанные, у них не получится сломать нас, как бы они нас ни провоцировали", - заключил спортсмен.

На турнире "Битва полов", который проходил в воскресенье в Москве, Лысенко прыгнул на 2,33 метра и улучшил принадлежащий себе же лучший результат сезона в мире.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.