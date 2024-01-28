Сборная Франции в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по гандболу

Французы в финале турнира обыграли датчан со счетом 33:31

ТАСС, 28 января. Сборная Франции обыграла команду Дании в финальном матче чемпионата Европы по гандболу. Соревнования прошли в Германии.

Встреча закончилась со счетом 33:31 в пользу французских гандболистов. Ранее в матче за третье место сборная Швеции со счетом 34:31 обыграла команду Германии и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Французы получили автоматическую квалификацию на Игры как хозяева олимпийского турнира, сборная Дании гарантировала себе участие на Олимпиаде после победы на чемпионате мира 2023 года.

Сборная Франции в четвертый раз стала чемпионом Европы, ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2010 и 2014 годах. Датчане являются двукратными чемпионами Европы (2008, 2012) и действующими чемпионами мира. Французские гандболисты выигрывали чемпионат мира шесть раз (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), датчане - трижды (2019, 2021, 2023).

В завершившемся турнире приняли участие 24 команды. 28 февраля 2022 года Европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах Европы является сборная Швеции, которая завоевывала трофей пять раз. Сборная России один раз становилась победителем турнира (1996) и дважды выигрывала серебряные медали (1994, 2000).