Сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии по футболу

Команда впервые принимает участие в турнире

ТАСС, 28 января. Сборная Таджикистана обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов в матче 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе сборной Таджикистана забитым мячом отметился Вахдат Ханонов (30-я минута), у команды ОАЭ отличился Халифа Аль-Хаммади (90+5). В серии пенальти таджикистанские футболисты оказались сильнее - 5:3.

В 1/4 финала команда Таджикистана сыграет с победителем матча между сборными Ирака и Иордании, который пройдет 29 января. Сборная Таджикистана впервые принимает участие в Кубке Азии.

Ранее в матче 1/8 финала сборная Австралии разгромила команду Индонезии со счетом 4:0. В четвертьфинале австралийцы сыграют с победителем матча между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.