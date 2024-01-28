ВХЛ начала расследование по факту драки болельщиков на матче ЦСК ВВС - "Дизель"

Драка болельщиков произошла на 53-й минуте матча

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Руководство Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) начало разбирательство по факту драки болельщиков во время матча регулярного чемпионата между самарским ЦСК ВВС и пензенским "Дизелем", дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) также разберет инцидент. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

Драка болельщиков произошла на 53-й минуте матча. Игра проходила в Самаре.

"Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции. О принятых решениях лига сообщит дополнительно", - говорится в сообщении ВХЛ.

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу "Дизеля".