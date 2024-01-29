Тасоев назвал полуфинал этапа Гран-при с Башаевым самым тяжелым поединком на турнире

В весовой категории свыше 100 кг Тасоев завоевал золотую медаль, Башаев - бронзовую

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полуфинальный поединок с россиянином Тамерланом Башаевым стал самым сложным на этапе Гран-при Португалии для его соотечественника Инала Тасоева. Об этом Тасоев рассказал ТАСС.

28 января Тасоев в финале весовой категории свыше 100 кг одержал победу над южнокорейцем Ким Мин Чоном. Башаев в этой же весовой категории выиграл поединок за бронзу против представителя ОАЭ Магомедомара Магомедомарова.

"Полуфинал с Тамерланом стал для меня сегодня самой тяжелой схваткой. Так совпал рейтинг, что мы оказались в одной подгруппе, случись эта встреча в финале, были бы совсем другие эмоции, но так сложилось, не все свои лучшие качества получилось продемонстрировать, обоим еще есть над чем работать. Скажем так - на этот раз мне повезло, Тамерлан - один из лучших, с кем можно бороться. И нужно стремиться таких людей побеждать. Что касается финала, эта встреча была принципиальной, поскольку до этого счет наших встреч был 1-1, рад, что смог выиграть", - сказал Тасоев.

На этапе Гран-при в Португалии российские спортсмены завоевали восемь медалей: четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые.